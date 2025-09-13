Benevento, sfida da vincere in Sicilia. E domani il "clou" al San Vito A Cosenza scende in campo il Catania: test severo per gli etnei dell'ex Toscano

Rimettersi subito in linea di galleggiamento. Il Benevento non vuole sbagliare per la seconda volta consecutiva e alla matricola Siracusa chiede strada per riprendere la corsa al vertice. Siamo appena alla quarta giornata e tutto quello che accade ha una valenza relativa, ma uscire bene dal De Simone serve per ridare il sorriso ad un ambiente che solitamente si deprime troppo in fretta e vorrebbe già essere padrone di un campionato che ne vivrà ancora di settimane incerte. Auteri studia qualche accorgimento per la partita di questo pomeriggio, ma probabilmente finirà col presentare solo la novità Manconi al posto di Carfora nel tridente d'attacco. Sul piano tattico cambierà molto poco: il tecnico ha spiegato che la squadra ha già bene in mente come affrontare l'avversario e non saranno certo i numeri di un modulo a consentire di vincere la partita.

Alle 17,30 un'altra sfida, poi domani il clou

Il pomeriggio di questo sabato non vede molte sfide del girone C: oltre a Siracusa-Benevento c'è alla stessa ora Picerno-Casarano, confronto interessante tra due out sider che sognano la gloria.

Il clou è compresso tutto nella giornata di domani, domenica 14 settembre. Spicca su tutte la sfida al San Vito-Marulla tra Cosenza e Catania. I rossoblù silani sono partiti col freno a mano tirato, ma sembrano in grado di poter essere un avversario ostico per il Catania, che finora ha viaggiato con il vento in poppa. A proposito di vento, quello che spira alle falde della Sila è sempre più pregno di polemiche: il San Vito rischia di essere semivuoto (i tifosi del Catania comunque non ci saranno per ordine pubblico), perchè la fronda contro il patròn Guarascio non si placa. Tra gli etnei dovrebbe ancora essere assente Caturano, tra i silani mancherà Garritano, alla sua seconda giornata di squalifica. Interessante anche Trapani-Casertana che si gioca alle 17, ma il focus serale è sull'Arechi dove la Salernitana avrà da superare lo scoglio del derby col Sorrento.

Ieri fuochi d'artificio al Viviani

Nei posticipi di venerdì spiccano il 3 a 3 tra Potenza e Crotone e la netta vittoria del Monopoli sul Cerignola. Ofantini certamente non della stessa pasta della squadra dello scorso anno, ma al Veneziani sono stati costretti a giocare per quasi tutta la partita in nove a causa di due espulsioni.