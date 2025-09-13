Serie C / Diretta Siracusa-Benevento 0-0, LIVE Al De Simone il confronto della terza giornata di campionato. Segui la testuale del match

Al De Simone si affrontano Siracusa e Benevento per la quarta giornata di campionato. Entrambe le formazioni hanno grande voglia di riscatto. La Strega è reduce dalla sconfitta rimediata a Casarano, mentre il Siracusa è ancora fermo a zero punti dopo tre partite.

9' - Altra grande occasione del Benevento. Ceresoli pesca Salvemini sul filo del fuorigioco, la difesa del Siracusa si ferma, ma Salvemini, che era in gioco, a tu per tu con Bonucci si fa ipnotizzare

4' - Benevento vicinissimo al gol. Lamesta imbuca per Salvemini che calcia di prima intenzione, Bonucchi tocca la sfera e la devia sulla traversa

1' - Comincia Siracusa-Benevento

Siracusa-Benevento 0-0, il tabellino

SIRACUSA (4-2-3-1): Bonucci; Sapola, Pacciardi, Falla, Iob; Ba, Candiano; Guadagni, Limonelli, Valente; Capanni. A disp.: Farroni, Puzone, Cancellieri, Frosali, Damian, Parigini, Contini, Gudelevicius, Catena, Bonacchi, Morreale, Zanini, Krastev, Di Paolo. All.: Turati

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Scognamillo; Pierozzi, Prisco, Maita, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Suppa, Rillo, Sena, Mehic, Viscardi, Carfora, Romano, Cantisani, Ricci, Tsingaras, Talia, Tumminello. All.: Monticciolo (Auteri squalificato)

Arbitro: Mastrodomenico di Matera. Assistenti: Boato di Padova e Di Meo di Nichelino. Quarto ufficiale: Ramondino di Palermo. Operatore FVS: Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto