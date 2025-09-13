Siracusa-Benevento, Manconi: "Felice della vittoria. La doppietta? Mi serviva"

Soddisfatto l'attaccante giallorosso dopo il match del De Simone

Benevento.  

Ecco le parole di Manconi dopo Siracusa-Benevento: "La doppietta mi serviva, ma la cosa più importante sono i tre punti perché fanno bene alla squadra. Questa dobbiamo metterla subito via e pensare alla prossima per vincere. Sono contento di questi due gol che danno sicuramente fiducia, ma ciò che è fondamentale è dare il massimo per il gruppo. Solo così arrivano i risultati, dobbiamo continuare così e dare il meglio perché tutto verrà dopo. L'esultanza? Ormai non so più come esultare, ogni tanto cambio. Sono cose che tra amici ci diciamo, sono contentissimo". 

