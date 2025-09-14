Adzic, il nuovo eroe della Juve aveva fatto le... prove contro il Benevento Il castigatore dell'Inter aveva segnato un gran gol a Nunziante il 9 febbraio scorso a Biella

Dicono tutti che Vasilije Adžic, il diciannovenne montenegrino che ha deciso la sfida all'Allianz tra Juve e Inter, sia un predestinato. Lo dicevano anche lo scorso anno, quando Vasilije bazzicava la cosiddetta Juventus Next Gen. E allora il ricordo si fa nitido e si torna con la mente a quel 9 febbraio di inizio anno.

La magia di Biella

Stadio di Biella, il Benevento fa esordire sulla sua panchina Michele Pazienza e il montenegrino fa il belloe cattivo tempo in maglia bianconera: prima confeziona un assist per l'ex giallorosso Guerra, poi al 43' si incarica lui stesso di battere una punizione dal limite semplicemente perfetta che non lascia scampo a Nunziante. E' il suo primo gol in serie C. Da quel giorno sono trascorsi 7 mesi, ma il talento cristallino di Adzic non si è certo offuscato, anzi. E così è passato dal primo gol in C al primo gol in A. Un salto... triplo, a testimonianza della sua classe pura. Ora tutti parlano di lui come il nuovo Savicevic. Noi lo ricordiamo, con un pizzico di invidia, quando aveva fatto le prove di grandezza proprio contro la Strega.

Nella foto il gran gol su punizione di Adzic contro il Benevento il 9 febbraio scorso