Il presidente Vigorito al Fermi di Montesarchio per il nuovo anno scolastico Il patron interverrà alle 10,30 per sottolineare la condivisione tra lo sport e la scuola

In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026, che si terrà domani, 15 settembre 2025, alle ore 9:15, presso l’Auditorium “E. Filippo” dell’IIS “E. Fermi” di Montesarchio, sarà presente il Presidente del Benevento Calcio, Avv. Oreste Vigorito che interverrà alle ore 10:30.

La giornata rappresenterà un momento speciale di condivisione e vicinanza tra il mondo dello sport e quello della scuola. Il Presidente porterà il suo saluto e un sentito augurio di buon inizio a studenti, docenti e a tutta la comunità scolastica, sottolineando l’importanza dei valori della formazione, dell’impegno e del dialogo con i giovani.