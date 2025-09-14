Benevento, due giorni di riposo. Mercoledì mattina a porte aperte E' la settimana che prelude alla sfida con l'Atalanta Under 23

Dopo la lunga e proficua trasferta in terra siciliana, Auteri ha concesso ai suoi ragazzi, che sono tornati in città ieri sera poco prima di mezzanotte, due giorni di completo riposo.

La programmazione settimanale prevede la ripresa martedì 16 alle ore 16. Seduta mattutina invece mercoledì 17, che è quella che la società dedica ai suoi tifosi aprendo le porte dell'Imbriani. Appuntamento alle 9,45.

Doppia seduta invece giovedì 18: di mattina alle 9,45, di pomeriggio alle 16,30.

Venerdì 19 si replica ancora di pomeriggio alle ore 16, mentre sabato 20 l'appuntamento è per le 16,30. Dopo l'allenamento la squadra andrà in ritiro a Venticano. Domenica pomeriggio alle 17 l'insidiosa sfida con l'Atalanta under 23.