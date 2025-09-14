Il Trapani vince ancora: senza il -8 sarebbe primo Casertana schiantata sul ritmo, parte bene ma si scioglie nella ripresa

Era sfida interessante quella tra Trapani e Casertana. Che per lunghi tratti ha fatto prevedere un pareggio. Ma i rossoblù di Coppitelli a metà della ripresa, dopo un avvio più che promettente e un rigore prima concesso e poi cancellato dal sempre meno attendibile “Fvs”, si sono pressochè sciolti e gli uomini di Aronica hanno preso il largo.

Prima Grandolfo, che aveva sonnecchiato fino al gol, poi Ciotti hanno scavato il solco. Vittoria importante per i granata, che approdano nella classifica “positiva”, cancellando di fatto la penalizzazione di otto punti e giungendo a quota 2 (ma il presidente Antonini spera sempre che venga cancellata del tutto proprio la penalità di partenza).

Va detto, che stasera i siciliani, senza la penalizzazione iniziale, sarebbero in vetta alla classifica a quota 10. Un risultato da non sottovalutare, visto che in quattro gare la squadra di Aronica ne ha vinte tre e pareggiata una sola.

La prossima settimana potrà dire di più sulle potenzialità dei trapanesi che viaggeranno prima alla volta di Altamura, poi ospiteranno nel turno infrasettimanale il Catania e chiuderanno la settimana a Benevento.