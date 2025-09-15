Coppa Italia: fissata la data di Giugliano-Benevento Si gioca al De Cristofaro mercoledì 29 ottobre alle 20,30

Il secondo turno di Coppa Italia tra Giugliano e Benevento, si giocherà mercoledì 29 ottobre alle 20,30 al De Cristofaro della cittadina vesuviana. Dopo la qualificazione ottenuta contro il Guidonia era già definito che la squadra giallorossa al secondo turno avrebbe affrontato in trasferta il Giugliano: c'erano solo da definire data e orario. Gara unica con le stesse regole del primo turno.

Giusto per capire in che momento del campionato ci si trova, ricordiamo il turno di Coppa è inserito tra la trasferta di Catania e la gara casalinga col Sorrento. Nello specifico domenica 26 ottobre la squadra giallorossa sarà impegnata al Massimino contro gli enei, mentre domenica 2 novembre avrà invece il derby col Sorrento al Vigorito.

Il tabellone è già predisposto: chi passa il turno tra Giugliano e Benevento andrà ad affrontare nel terzo turno la vincente di Ternana-Campobasso. Anche in questo caso bisongerà attendere per conoscere date e orari delle partite, che indicativamente saranno giocate il 25, 26 e 27 novembre.