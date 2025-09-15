Piccoli numeri, ma pur sempre in movimento. L'ultimo dato inerente la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Benevento ha raggiunto questa sera quota 5.126. Siamo ormai agli sgoccioli anche di questa campagna suppletiva, la proroga concessa dalla società a qualche indeciso dell'ultima ora. Mancano infatti solo 5 giorni, perchè la campagna si concluderà alle 23,59 di sabato 20, vale a dire il giorno precedente alla sfida di campionato contro l'Atalanta U23 fissata per domenica.
Proroga alla campagna abbonamenti: mancano 5 giorni alla chiusura
Il dato, anche se avanti a piccoli passi, appare soddisfacente
