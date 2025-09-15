Benevento, Maita: "Siamo una squadra forte, vogliamo vincere a tutti i costi" Le parole del capitano giallorosso, ospite di Ottogol: "Cresceremo sempre di più per fare bene"

Ospite di Ottogol, Mattia Maita ha analizzato diversi punti dopo quattro giornate di campionato: "Ci ha fatto male tornare da Casarano con una sconfitta che reputo immeritata. Dobbiamo abituarci perché la Serie C è questa. Quando prendi gol, poi finisce la partita. Siamo una squadra che pensa a giocare, ma non abbiamo paura di sporcarci le mani per vincere a tutti i costi. Sotto questo punto di vista sono fiducioso, con il tempo cercheremo di essere perfetti e di non perdere più partite. Vogliamo vincere a tutti i costi".

Maita, la concorrenza e la forza della squadra

Maita ha poi proseguito: "La concorrenza è positiva. Quando giochi in una squadra forte come la nostra, non puoi avere paura di un compagno di squadra. Se chi subentra dà il massimo, allora il livello resta alto e così si vincono i campionati. Questo cerco di trasmettere ai miei compagni. In Serie C ci vuole sempre continuità per arrivare fino in fondo. In questa rosa ci sono calciatori forti come Vannucchi che reputo un grande portiere, ma nomino anche Scognamillo, Saio e altri. Abbiamo tanti giovani di livello. Prisco? Non è difficile giocare con lui, sa di calcio e sembra un calciatore esperto. A centrocampo c'è anche Talia che è di qualità. Mehic ha carateristiche più da mezzala, ma è altrettanto forte. Glielo dissi al presidente che il nostro centrocampo è molto competitivo. Poi abbiamo un allenatore come Auteri che effettua un calcio propositivo, che ti fa divertire. Sono felice di averlo ritrovato dopo tanti anni". Maita ha commentato anche il FVS: "Sono troppo lenti nel giudicare, devono essere più veloci per non ammazzare il ritmo del gioco. Per me non dà una grossa mano. Non puoi vedere un fuorigioco con una telecamera e mezzo".