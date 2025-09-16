Benevento, si ricomincia: Auteri attende Mignani e Simonetti Per il centravanti oggi risonanza magnetica di controllo

Si ricomincia nel pomeriggio con animo più leggero rispetto alla scorsa settimana. Merito del franco successo ottenuto a Siracusa, il secondo nella storia di questa sfida quasi centenaria con i siciliani (l'altra risaliva all'11 aprile del '76, 1 a 0 con un gol dell'attaccante catanese Pippo Fichera).

Il gruppo si è rinfrancato ed ha subito riscattato lo scivolone di Casarano, Salvemini ha segnato il suo terzo gol stagionale, Manconi ha realizzato la sua prima doppietta. L'attaccante milanese c'era riuscito una sola volta l'anno scorso nella partita interna contro il Foggia: una delle due reti era stata un calcio di rigore. Segnali positivi per una squadra che ha bisogno di accentuare il suo cinismo in zona gol.

In attesa del recupero degli infortunati

C'è attesa per capire quando Auteri potrà contare sugli infortunati Mignani e Simonetti, su Della Morte e anche su un Tumminello che deve ritrovare la sua migliore condizione. Per i due infortunati principali dell'estate giallorossa, vale a dire Simonetti e Mignani, bisogna ancora attendere un po'. Per questa settimana proseguiranno nel loro lavoro personalizzato di recupero poi si deciderà giorno dopo giorno. Mignani in particolar modo effettuerà oggi un'altra risonanza magnetica di controllo, che si spera possa essere l'ultima prima di un ulteriore step nel recupero della migliore condizione fisica.

Un tutore speciale per la mano infortunata di Della Morte

Per quanto riguarda Della Morte, lo staff sanitario attende l'arrivo di un tutore (probabilmente in fibra di carbonio) da applicare alla mano destra che ha subito la frattura composta del terzo e quarto metacarpo della mano destra (per intenderci quelli in prossimità del dito medio e dell'anulare). E' pensabile che possa essere anche disponibile per la prossima gara.

L'attenzione è ora rivolta tutta all'Atalanta Under 23 allenata dal napoletano (è di Secondigliano) Salvatore Bocchetti, reduce dalla breve esperienza sulla panchina del Monza in A. Osservatorio privilegiato l'Arechi domani sera, dove i nerazzurri della “piccola Dea” saranno ospiti della Salernitana per il recupero della partita non giocata due settimane fa.

Nella foto l'attaccante giallorosso Guglielmo Mignani