Benevento, contro l'Atalanta dirige un "primo anno" Si tratta di Bruno Spina di Barletta, appena promosso in Can C

Sarà un giovane arbitro di Barletta a dirigere domenica Benevento-Atalanta Under 23: si tratta del primo anno Bruno Spina, appena promosso alla Can C, nella quale ha già esordito arbitrando due gare (Pineto-Ascoli di Coppa Italia e Dolimiti Bellunesi-Novara di campionato). La sua ultima “uscita” è di sabato scorso, 14 settembre, quando ha diretto Lecce-Monza (2-1) del campionato Primavera 1.

A Benevento sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Michele Fracchiolla di Bari. Quarto uomo Mattia Ubaldi di Roma 1, addetto tecnico al Fvs, Luca Chianese di Napoli.