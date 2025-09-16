Benevento, domani seduta a porte aperte, aspettando l'Atalanta Bergamaschi domani sera all'Archi per il recupero della terza giornata

Atalanta Under 23 “giudice” della conquista del primo posto in questo frangente di campionato. In quattro giorni affronterà prima la Salernitana, poi il Benevento. La squadra del napoletano Bocchetti vuole dire la sua nella sfida tutta campana dell'alta classifica. Il tecnico di Secondigliano si è rammaricato per lo zero a zero maturato contro l'Altamura ed ha sottolineato che i suoi hanno fallito le migliori occasioni da gol per vincere la gara. Domani sera all'Arechi avrà l'occasione per riscattarsi e per dimostrare a tutti che la sua squadra può aspirare ad una posizione importante di classifica.

Bergamaschi col 3-4-2-1 e con qualche elemento già navigato come Cortinovis che può contare esperienze in B con Reggina e Cosenza e l'anno scorso alla Triestina, come capitan Bergonzi (24 anni), o l'attaccante Cissè, l'anno scorso al San Gallo nella serie A svizzera.

E' pensabile che dopo la sfida in terra salernitana, la squada di Bocchetti rimanga in campania, visto che già domenica dovrà affrontare il Benevento.

All'Arechi domani sera "anteprima" Atalanta

Quella di domani sera sarà un'ottima occasione per vedere all'opera la giovane Dea, una squadra certo ricca di tecnica, ma sicuramente con tutte le carenze di una squadra composta da elementi giovani. Sarà un ritorno al passato per il giallorosso Andrea Ceresoli, che il Benevento ha prelevato proprio dalla formazione bergamasca.

Domani seduta a porte aperte all'Imbriani

La squadra di Auteri si è ritrovata questo pomeriggio all'Imbriani per la ripresa della preparazione, mentre domani mattina alle 9,45 è prevista la seduta a porte aperte sempre nell'Antistadio di Contrada Santa Colomba.