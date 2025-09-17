Benevento a porte aperte: cresce la condizione. LE FOTO Della Morte prende parte all'intera seduta con un tutore alla mano destra

Mattinata all'Imbriani con una bella giornata di sole e ancora col gran caldo, primo giorno vero di preparazione dopo la ripresa avvenuta ieri pomeriggio e come annunciato la seduta avviene a porte aperte. Ci sono tutti inizialmente sul manto erboso dell'Antistadio, si comincia con una gestione serrata del pallone in spazi stretti, poi si gioca la consueta partitella a metà campo. Restano fuori a rifiatare Manconi, Salvemini, Borghini e in ultimo anche Maita, che assistono alla partitella dalla panchina. Ad assistere all'allenamento dei compagni c'è anche Guglielmo Mignani, che proprio ieri si è sottoposto alla risonanza magnetica di controllo per il suo problema al retto femorale. Si spera che l'attesa per rivederlo in campo si sia finalmente ridotta. Sul campo si vede inizialmente anche Simonetti.

Il tutore di Della Morte

In campo c'è Della Morte con il suo tutore alla mano destra per proteggere la frattura al terzo e quarto metacarpo rimediata la settimana scorsa. La condizione è buona, possibile che sia tra i convocati domenica contro l'Atalanta. Negli spazi ristretti del perimetro a metà campo si vedono belle giocate soprattutto da parte di Lamesta, c'è spazio anche per un bel gol di Angelo Talia. C'è pure Marco Tumminello, che lavora sodo per mettersi al pari coi compagni in termini atletici. Buono come sempre l'apporto delle cosiddette “seconde linee”, da Romano a Mehic, fino a Ricci che sabato a Siracusa è stato utilizzato solo nel finale.

La seduta non è particolarmente lunga: inizio alle 9,45, alle 11,05 Auteri ha comandato il rientro negli spogliatoi. Domani è prevista una seduta doppia: la prima alle 9,45, la seconda di pomeriggio alle 16,30.

Nella foto di Taddeo, Della Morte in azione in allenamento col tutore visibile ala mano destra