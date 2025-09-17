Il San Giorgio La Molara si presenta. Ci sarà una delegazione del Benevento

L'evento è previsto per sabato nel paese fortorino. A presentare l'evento Sonia Lantella

Benevento.  

Il San Giorgio La Molara riabbraccia la propria gente. Sabato ci sarà la presentazione ufficiale della squadra  nel centro del paese, a piazza Roma. L'inizio è fissato alle ore 20, come annunciato dalla società attraverso una nota: 

"Il tempo del giuramento è arrivato. La comunità si stringe attorno ai suoi colori, i Cavalieri del Fortore si presentano. Unisciti a noi per vivere insieme il primo capitolo della nostra nuova storia. A seguire un rinfresco offerto a tutti i partecipanti e la musica di GioxDj per continuare la festa della nostra Comunità!". 

A presentare l'evento sarà la giornalista Sonia Lantella. Sarà ospite anche una delegazione del Benevento Calcio, rappresentata da Emanuele Padella e da calciatori

