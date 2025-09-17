Benevento, Mignani verso il recupero: si spera già per domenica Il bomber di Siena si è allenato a lungo col preparatore Gaetano Toto

Potrebbe essere finalmente scoccata l'ora per Guglielmo Mignani. La risonanza di controllo a cui si è sottoposto martedì ha fatto intendere che la strada per il recupero è ormai imboccata. Tant'è che questa mattina il ragazzo di Siena si è allenato a lungo con Gaetano Toto, calciando senza problemi. E' ovvio che per un recupero completo l'attaccante toscano debba completare un tipo di lavoro a cui si sta sottoponendo, ma lo staff medico conta di poterlo consegnare ai tecnici già questa settimana in concomitanza con la partita interna con l'Atalanta. Se questo non fosse possibile, Mignani dovrebbe essere a disposizione certamente per la trasferta di Picerno. Una bella notizia per la strega che può finalmente contare sul bomber ex Pianese e contarci per il prossimo durissimo tour de force.

Nella foto Guglialmo Mignani si allena all'Imbriani insieme al preparatore addetto al recupero infortuni, Gaetano Toto