Benevento, 100 abbonamenti donati agli studenti. Il ringraziamento di Mastella Il primo cittadino: "Ringrazio Vigorito per la sensibilità verso la città"

All'esito di un costruttivo colloquio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito hanno concordato un' importante iniziativa finalizzata a favorire il coinvolgimento dei giovani nel sostegno al club della Città. Il Benevento Calcio metterà a disposizione del Comune cento abbonamenti per ragazzi delle scuole medie e altrettanti per un accompagnatore. La modalità di distribuzione degli abbonamenti saranno concordate con i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, con particolare considerazione per le famiglie a maggiore tasso di fragilità e vulnerabilità economica.

Mastella: "Ringrazio Vigorito per la sensibilità verso la città"

"Ringrazio il presidente Oreste Vigorito - dichiara il sindaco di Benevento Clemente Mastella - per questo segnale di straordinaria sensibilità non tanto e non solo verso l'Istituzione, ma quanto e soprattutto verso la Città. Il già saldo e incrollabile legame che esiste tra la squadra e il popolo di Benevento sarà potenziato da un gesto che ha uno scopo anzitutto di natura benefica. Il canale mediante cui abbiamo deciso di poter operare la distribuzione degli abbonamenti è quello delle scuole medie della Città di Benevento, immaginando naturalmente di poter utilizzare come parametro prioritario quello delle condizioni economiche meno fortunate. Renderemo noti in seguito i criteri precisi. Il calcio che è insieme sport e passione viscerale deve lanciare messaggi di generosa apertura e inclusione, come ha fatto in questo caso il presidente Vigorito".