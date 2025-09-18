Bocchetti: "Vogliamo portar via punti dalla trasferta di Benevento" Il tecnico campano dell'Atalanta Under 23 esalta la prova dei suoi a Salerno

L'Atalanta Under 23 è uscita sconfitta dall'Arechi, ma decisamente a testa alta. Il tecnico orobico Salvatore Bocchetti accenna ad una punta di rammarico: “Abbiamo creato tanto e potevamo sfruttare meglio le nostre occasioni, ma sono comunque molto contento dei ragazzi. Oggi c’erano sei giocatori diversi rispetto all’ultima partita e tutti hanno risposto bene. Sono orgoglioso, anche se sappiamo di dover crescere: alcuni errori andranno corretti, ma torniamo a testa alta pensando subito alla prossima gara”.

Grande prova contro la Salernitana

“La Salernitana è una squadra esperta rispetto a noi - ha ancora commentato il tecnico di Secondigliano -. I nostri ragazzi sono scesi in campo con rispetto ma senza paura. È un peccato tornare a casa senza punti, ma il calcio è così. Abbiamo fatto una grande prova, contro un avversario molto forte. Posso solo essere orgoglioso dei ragazzi: abbiamo tenuto testa e dobbiamo continuare su questa strada. Sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Ora testa al Benevento

Inevitabile pensare già al prossimo avversario, visto che la partita al Vigorito è in programma tra tre giorni: “Tutte le squadre sono difficili da affrontare. Con il massimo rispetto per il Benevento andremo lì per dare tutto e portare a casa più punti possibili. Il nostro obiettivo principale è far crescere i ragazzi, renderli uomini oltre che calciatori”.