a due giorni dalla chiusura si sottoscrivono ancora abbonamenti

Ben 22 le tessere vendute in questo govedì 18 settembre che portano il totale di abbonamenti della campagna “Una storia da vivere” a quota 5.174. E' un dato sempre più brillante e incoraggiante, così come il viatico di questa campagna, che anche con cifre non gigantesche non si ferma.
A questo punto mancano solo 2 giorni alla chiusura della campagna abbonamenti del Benevento Calcio che terminerà alle 23,59 di sabato 20, vale a dire il giorno precedente alla sfida di campionato contro l'Atalanta U23 fissata per domenica.