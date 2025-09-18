A due giorni dalla chiusura si sottoscrivono ancora abbonamenti

Anche questo giovedì ha fatto segnato un piccolo record, fermandosi s quota 22

Benevento.  

Ben 22 le tessere vendute in questo govedì 18 settembre che portano il totale di abbonamenti della campagna “Una storia da vivere” a quota 5.174. E' un dato sempre più brillante e incoraggiante, così come il viatico di questa campagna, che anche con cifre non gigantesche non si ferma.

A questo punto mancano solo 2 giorni alla chiusura della campagna abbonamenti del Benevento Calcio che terminerà alle 23,59 di sabato 20, vale a dire il giorno precedente alla sfida di campionato contro l'Atalanta U23 fissata per domenica.

