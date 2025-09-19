Benevento, Della Morte pronto al rientro col suo "tutore" al carbonio Più difficile per Mignani, che ha svolto solo lavoro personalizzato, mai insieme ai compagni

Dell'Atalanta Under 23 ha un bel ricordo. L'anno scorso nelle file del Vicenza le ha segnato uno dei 5 gol della sua stagione con un bel sinistro dal limite. Matteo Della Morte proprio contro la squadra bergamasca ha la possibilità di rivedere il campo dopo l'infortunio in allenamento al metacarpo della mano destra (frattura composta) della settimana scorsa. Lo staff medico ha provveduto a fargli giungere a Benevento un tutore in fibra di carbonio che lo proteggerà da eventuali colpi. Il tutore è come un guanto e non costituisce pericolo né per il giocatore, né per gli altri. Del resto il regolamento del calcio parla chiaro e vieta che un giocatore abbia con sé “anelli, braccialetti, orecchini, collane”, consente invece che si possa usare (regola 4, comma 4 del regolamento del gioco del calcio) un “equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri e occhiali per lo sport”. Dunque l'arbitro non avrà difficoltà a consentire che Della Morte giochi con quella protezione al braccio. E anche se non dal primo minuto, Auteri potrà contarci nel corso della partita. Il torinese d'altra parte potrà utilizzare come auspicio il ritorno proprio contro una squadra a cui ha già segnato un bel gol lo scorso anno.

Mignani, solo lavoro personalizzato

Si spera che almeno in panchina ci sia anche Guglielmo Mignani. L'infortunio è alle spalle, ma anche questa settimana ha svolto solo lavoro differenziato, con esercizi col pallone insieme a Gaetano Toto, addetto al recupero degli infortunati. In pratica non ha mai provato con i compagni e l'intesa sarebbe tutta da trovare direttamente sul campo. Sembra difficile che Auteri pensi già ad un suo utilizzo, ma è invece possibile che lo porti in panchina per fargli già vivere l'atmosfera della partita. Magari in attesa che possa essere pronto a tuffarsi nel gioco già a Picerno o al più tardi domenica prossima col Trapani.

Nella foto Della Morte col tutore in fibra di carbonio al braccio destro: in alto l'immagine usata dalla Figc sulle protezioni ammesse