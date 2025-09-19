Auteri sceglie il Benevento che sfiderà la "Dea" Ancora qualche dubbio per il tecnico giallorosso, ma alla fine non dovrebbero esserci defezioni

Ultime prove all'Imbriani per la scelta del cosiddetto “starting eleven”, l'undici di partenza che dovrà contendere tre punti di rilevante importanza ai ragazzini per niente sprovveduti dell'Atalanta Under 23. Bocchetti dovrà ancora fare i conti con assenze importanti: gli mancheranno i lungodegenti Panada e Cassa, ma sarà fuori anche Perdel. In dubbio anche Bergonzi che è uscito al termine della gara con l'Altamura. Ci saranno invece Riccio e Idele, che sono stati convocati per fine mese per il Mondiale Under 20 in Cile.

Molti nomi diranno poco a chi segue il calcio di serie C, ma appare più evidente che i ragazzi di Bocchetti siano una mina vagante nel panorama del girone meridionale di Lega Pro.

Benevento, qualche dubbio da sciogliere

Auteri è alle prove generali. Qualche suo pretoriano (Salvemini soprattutto) ha mostrato qualche problema fisico dopo le fatiche sui campi in sintetico. Ma alla fine il tecnico sannita dovrebbe portarsi con sé un solo dubbio relativo all'impiego o meno dall'inizio di Borghini, che ha risentito della fatica dell'esordio stagionale a Siracusa. Possibile il rientro di Ricci sull'out sinistro, con l'ex Ceresoli che fa di nuovo il passo indietro sulla linea dei difensori. Auteri avrà in panchina un Della Morte in più e forse anche Mignani, ma quest'ultimo con poche chances di essere impiegato con i giovani orobici.

L'allenatore giallorosso spiegherà domani in conferenza stampa (17,45 diretta su Ottochannel e in streaming sul sito www.ottochannel.tv) quali possono essere le sue scelte anche in base alla condizione dei suoi ragazzi.

Bocchetti vuole il riscatto dopo Salerno

Bocchetti ha lanciato la sfida, dopo aver perso di misura all'Arechi: «Ho un grande gruppo a disposizione – ha detto - e con tante partite ravvicinate ci sarà bisogno di tutti. Sono curioso di vedere come risponderanno i ragazzi che finora hanno giocato meno: mi aspetto tanto da loro, soprattutto dal punto di vista mentale».

La giovane Dea dovrebbe vedere tra i pali Vismara, mentre in difesa senza Obric (attualmente aggregato in prima squadra) dovrebbe giocare di nuovo Comi affiancato da Navarro e Guerini. Leggermente più indietro Berto. In mezzo al campo ballottaggio Colombio–Riccio, mentre sugli esterni potrebbe rivedersi Ghislandi. Davanti il tridente più gettonato è quello formato da Vavassori e Cortinovis alle spalle di Cissé, che si gioca una maglia da titolare con Misitano.

Nella foto Andrea Ceresoli, l'ex di questa sfida comn l'Atalanta