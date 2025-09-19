Abbonamenti, ancora sottoscrizioni: si sfiora la cifra tonda

Anche in questo venerdì 19 sono state sottoscritte altre 24 tessere

abbonamenti ancora sottoscrizioni si sfiora la cifra tonda
Benevento.  

Altre 24 tessere sottoscritte in questo venerdì 19 settembre e sfiorata una nuova cifra tonda: il totale degli abbonamenti sottoscritti alle 18,25 di oggi è di 5.198. I ritardatari si sono affrettati ai botteghini per accaparrarsi l'abbonamento per la stagione in corso. Siamo praticamente in chiusura: domani sera alle 23,59 a campagna abbonamenti denominata “Una storia da vivere” terminerà definitivamente. Il computo finale sarà un numero di cui andar fieri e il segno di un entusiasmo palpabile nella tifoseria giallorossa.

Ultime Notizie