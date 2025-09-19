Abbonamenti, ancora sottoscrizioni: si sfiora la cifra tonda Anche in questo venerdì 19 sono state sottoscritte altre 24 tessere

Altre 24 tessere sottoscritte in questo venerdì 19 settembre e sfiorata una nuova cifra tonda: il totale degli abbonamenti sottoscritti alle 18,25 di oggi è di 5.198. I ritardatari si sono affrettati ai botteghini per accaparrarsi l'abbonamento per la stagione in corso. Siamo praticamente in chiusura: domani sera alle 23,59 a campagna abbonamenti denominata “Una storia da vivere” terminerà definitivamente. Il computo finale sarà un numero di cui andar fieri e il segno di un entusiasmo palpabile nella tifoseria giallorossa.