Benevento, lo Smile Basketball e la Ferrini ospiti al Vigorito Va avanti l'iniziativa "Con il Benevento lo sport sannita al Vigorito"

Prosegue il progetto "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", che coinvolge le realtà sportive locali durante le partite casalinghe del campionato 2025-2026 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo la partecipazione dei club ASD Pallamano Benevento 23 e ASD Castelpoto, in questo nuovo appuntamento il Benevento Calcio ospiterà le società Smile Basketball, attiva nel settore della pallacanestro e impegnata nella formazione sportiva ed educativa attraverso i valori dello sport, e la Giorgio Ferrini, storica realtà calcistica attualmente iscritta al campionato di Terza Categoria. Entrambe saranno durante la pausa tra i due tempi della gara contro l'Atalanta U23, in programma domenica 20 settembre 2025 alle ore 17:30.

Durante l'intervallo, gli atleti, insieme ai loro dirigenti e allenatori, prenderanno parte a un emozionante giro di campo, momento in cui lo speaker avrà l'opportunità di raccontare la loro storia e il percorso di crescita delle due società.

Nella foto un momento dello Smile Basket School con i bambini che giocano imparando il basket