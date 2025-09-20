Serie C: la quinta giornata può dare tante risposte Cosenza, esame a Caserta. Il Catania cerca il riscatto, la Salernitana la quinta vittoria di fila

Il girone C si divide tra sabato a domenica. Cinque sfide sono previste questo pomeriggio, tutte alle 17,30, domani le altre cinque, due alle 15, una alle 17, le altre due alle 17,30. E' lunica concessione allo spezzatino televisivo.

In campo oggi alle 17,30

C'è di tutto questo pomeriggio, dal derby foggiano tra Cerignola e Foggia, alla sfida impossibile del Sorrento al Catania. Ma la partita più interesante è senz'altro quella del Pinto tra Casertana e Cosenza. La squadra di Buscè è attesa alla riprova dopo la convincente vittoria sul Catania e a Caserta potrà mostrare di nuovo di che pasta è fatta. Nella curva ospiti del Pinto saranno quasi 800 (774) a sostenere la squadra silana, nelle cui fila rientra Garritano, ma che perde per infortunio Ferrara, Begheldo e Contiliano. La Casertana di Coppitelli è invece alla ricerca d un riscatto dopo lo scivolone di Trapani.

Test probante anche per il Monopoli che sarà di scena a Latina. La squadra di Colombi vuole recitare lo stesso copione dello scorso anno e al Francioni si presenta senza defezioni. Sembrerebbe scontata Crotone-Siracusa, anche se i pitagorici devono smaltire la botta psicologica dell'amministrazione giudiziaria, ma Longo, sottolineando la difficltà della sfida, ha tenuto a ribadire la vicinanza alla società che non fa mai mancare nulla alla squadra.

Al Massimino il Catania non ha alternative dopo Coseza che il ritorno alla vittoria, ma contro il Sorrento di Mirko Conte deve fare a meno per infortuni vari di un bel po' di suoi titolari, da Caturano a Rolfini, da Aloi a Martic fino a D'Ausilio. Anche il Cerignola è atteso al riscatto e può ottenerlo nel derby col Foggia, che prova ancora a dragare il mercato alla ricerca di elementi esperti (lunedì arriva il portiere Perucchini)

Domenica di derby e di sfide d'alta classifica

Domani si inizia alle 15 con il Trapani impegnato ad Altamura: ulteriore esame per i ragazzi del presidente Antonini. Alla stessa ora il Casarano rivelazione ospita al Capozza la Cavese. Alle 17 tocca al Benevento contro l'Atalanta di Bocchetti. Si chiude alle 17,30 con due derby: quello campano tra Giugliano e la capolista Salernitana e quello lucano al Viviani tra Potenza e Picerno. La squadra di Raffaele vuole brindare alla quinta vittoria di fila al De Cristofaro, dove sarà ancora senza i suoi tifosi, anche se spera in un annullaento del provvedimento del lungo divieto di trasferta.

Il programma completo della quinta giornata

Sabato 20 settembre

17:30 - Audace Cerignola-Foggia

17:30 - Casertana-Cosenza

17:30 - Catania-Sorrento

17:30 - Crotone-Siracusa

17:30 - Latina-Monopoli

Domenica 21 settembre

15:00 - Team Altamura-Trapani

15:00 - Casarano-Cavese

17:00 - Benevento-Atalanta U23

17:30 - Giugliano-Salernitana

17:30 - Potenza-Picerno

Classifica - Salernitana 12, Catania 9, Benevento 9, Monopoli 7, Casarano 7, Casertana 6, Crotone 5, Potenza 5, Audace Cerignola 5, Cosenza 5, Picerno 5, Giugliano 5, Latina 4, Atalanta U23 4, Team Altamura 4, Foggia 4, Trapani* 2, Cavese 2, Sorrento 1, Siracusa 0.

(*) penalizzato di 8 punti