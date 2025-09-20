Benevento-Atalanta U23, Auteri: "In campo con la giusta attenzione" Le dichiarazioni del tecnico giallorosso in vista del match del Vigorito

Domani è in programma il match tra Benevento e Atalanta under 23, valido per il quinto turno del girone C di Serie C. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Auteri ha presentato così la sfida del Vigorito con i bergamaschi.

Come procedono i recuperi?

"Della Morte sicuramente, non ha nessun problema. Il tutore gli dà grande supporto. Sono acciacchi che fanno parte delle settimane di lavoro. Sono tutti disponibili, non ci sarà Mignani che sta svolgendo molto bene il suo programma di lavoro. Da lunedì sarà insieme al gruppo".

In attacco la squadra ha trovato il suo assetto definitivo?

"Abbiamo bisogno di tutti. Manconi è stato fermo per tanto tempo, quando non ti alleni la condizione non può essere ottimale. Abbiamo tanti calciatori in avanti, anche Tumminello sta crescendo. Non parto con un ordine predeterminato. Carfora, per esempio, ha sempre avuto situazioni importanti per fare gol, gli è mancato l'attimo ma ha sempre fatto ottime partite. Abbiamo tanti impegni, faremo quattro partite in dodici giorni".

Chi ha giocato meno come potrà essere utile?

"Posso fare una valutazione certa: i vari Mehic e Talia stanno facendo grandi allenamenti e stanno bene dal punto di vista fisico. Hanno caratteristiche complementari, ma diverse. Non è facile scegliere. Viscardi e Romano sono tanta roba, hanno un atteggiamento sempre positivo e hanno qualità. Sono ragazzi che conosciamo e che abbiamo scelto. Ci sarà spazio per tutti, questo campionato non ha ancora espresso i veri valori del girone, ma soprattutto il modo in cui si gioca".

Nell'ambito delle valutazioni, c'è quella di confermare l'undici di Siracusa o cambierà in base all'avversario?

"Può essere o non essere. Abbiamo tanti calciatori che possono fare bene. Li conosco bene e so quali sono i calciatori migliori come caratteristiche, ma l'atteggiamento non deve cambiare mai".

Cosa ne pensa dell'Atalanta?

"Sono le classiche squadre under 23 ricchissime di talenti e libere mentalmente. Sono calciatori importanti dal punto di vista tecnico e fisico, poi sul piano tattico accettano il confronto. Sono squadre che vanno affrontate con la dovuta attenzione. Una cosa dobbiamo fare: pareggiare i loro ritmi agonistici, non ci sottrarremo al confronto. Questo fa parte del nostro modo di giocare".

Cosa ci può dire di Saio?

"Saio è un ragazzo che abbiamo scelto, ha margini di crescita enormi e un atteggiamento perfetto".

Come è stato vivere due partite dalla tribuna?

"Chiedo scusa a tutti, se ho preso due giornate vuol dire che qualcuno le ha valutate così. Non si sta bene fuori. Cercherà di evitare queste situazioni. Sono particolarmente agitato quando sto fuori perché non riesci a trasmettere un messaggio immediato".

Cosa ne pensa di Borghini?

"Ha fatto benissimo, in settimana ha avuto fastidio ma ha completato il lavoro".

Tumminello quando potrà essere utile?

"Contro il Casarano era mia intenzione giocare con due punti centrali, poi l'ho fatto ugualmente perché siamo passati in svantaggio, ma lo avrei fatto ugualmente. È un calciatore che sta meglio, il tempo gioca a suo favore. Sono certo che farà bene, nel frattempo ha l'atteggiamento giusto. Ha sofferto tanto nella sua carriera, ma lo stiamo gestendo benissimo e lui è molto partecipativo. Questo basta e avanza per adesso, poi se nel calcio semini qualcosa di importante poi ne raccogli i meriti".

Cosa non dovrà fare domani il Benevento?

"Abbiamo preparato bene la partita. Occorre essere perseveranti quando si sbaglia, capita. L'importante è non sbagliare l'atteggiamento. Loro sono molto pericolosi, quando hanno spazio ripartono. Non dobbiamo consentirgli questo".