Serie C: il Catania frena ancora, pari del Cosenza a Caserta Al Massimino il Sorrento sfiora la clamorosa vittoria: Dini para un rigore a D'Ursi

Il Catania si ferma ancora, questa volta al Massimino contro il Sorrento. La squadra di Toscano racimola la miseria di un punto nelle ultime due partite e vede allontanarsi la vetta della classifica. E la sfida sarebbe potuta finire peggio se Dini al termine della prima frazione non avesse neutralizzato un calcio di rigore a D'Ursi. Chi guadagna posizioni è il Monopoli di Colombo che passa a Latina grazie ad un gol di Tirelli a 5' dal termine. La squadra pugliesi ha giocato l'intera partita in dieci per l'espulsione di Longo avvenuta all'8' minuto del primo tempo.

Non si schioda lo zero a zero di Cerignola nel derby della Capitanata. L'Audace non riesce ad avere il passo della squadra dello scorso anno e il Foggia guadagna un punto prezioso al Molnterisi.

Vince nel finale il Crotone sul fanalino di coda Siracusa, che rimane malinconicamente a quota zero.I pitagorici passano al 31' della ripresa grazie ad un gol del difensore Cargnelutti, il raddoppio del bomber Gomez al 37' lanciato nello spazio dall'ex giallorosso Perlingieri.

L'ultima partita di giornata è anche la più bella, quella più combattuta e che tiene i tifosi col fiato sospeso fino in ultimo: parliamo di Casertana-Cosenza che termina col punteggio di 1 a 1. Campani in vantaggio con Kallon al termine della prima frazione, pari di Garritano nella ripresa. In pieno recupero il silano Cannavò fallisce di un soffio di testa l'occasione del vantaggi, stessa sorte per il tentativo di Falasca un minuto dopo. Il pari premia due squadre che saranno protagoniste in questo campionato: più brillante il Cosenza, solida la Casertana.

Sabato 20 settembre i risultati

17:30 - Audace Cerignola-Foggia 0-0

17:30 – Casertana-Cosenza 1-1

17:30 – Catania-Sorrento 0-0

17:30 – Crotone-Siracusa 2-0

17:30 – Latina-Monopoli 0-1

Domenica 21 settembre

15:00 - Team Altamura-Trapani

15:00 - Casarano-Cavese

17:00 - Benevento-Atalanta U23

17:30 - Giugliano-Salernitana

17:30 - Potenza-Picerno

Classifica - Salernitana 12, Catania* e Monopoli* 10, Benevento 9, Crotone* 8, Casarano e Casertana* 7, Potenza 5, Audace Cerignola* e Cosenza* 6, Picerno 5, Giugliano e Foggia* 5, Latina* 4, Atalanta U23 4, Team Altamura 4, Trapani**, Cavese e Sorrento* 2, Siracusa* 0.

(*) una partita in più

(**) penalizzato di 8 punti

Nella foto tratta dal sito "Tifo Cosenza", un momento di Casertana-Cosenza