Presentato il San Giorgio La Molara, Corvino: "Sarà un anno importante" All'evento era presente anche una delegazione del Benevento Calcio, formata da Padella e Simonetti

Serata ricca di emozioni a San Giorgio La Molara per la presentazione della squadra locale che militerà nel campionato di Seconda Categoria. Grande entusiasmo da parte del presidente Corvino che ha preparato, insieme al suo staff e al responsabile della comunicazione Savoia, un evento che ha avuto l'intento di abbracciare tutta la realtà sangiorgiese. La Polisportiva è ai nastri di partenza del nuovo campionato, con grandi ambizioni e voglia di far crescere nel migliore dei modi i propri giovani. Il club fortorino ha un legame forte con il Benevento Calcio, tant'è che non è mancata una rappresentanza giallorossa, formata dal dirigente Padella e dal calciatore Simonetti, accompagnati entrambi da Sonia Iacoviello. A moderare l'evento, la giornalista Sonia Lantella.

Pol. San Giorgio La Molara, l'entusiasmo del presidente Corvino

"È una serata di festa e di presentazione dell'attività della Polisportiva". Così ha esordito il presidente Corvino che ha continuato: "La nostra società ha un settore giovanile importante, ma anche una sezione di pattinaggio artistico e una prima squadra in Seconda Categoria. Il Benevento Calcio? Con la squadra giallorossa c'è una unione sempre più forte. L'anno scorso abbiamo firmato un primo protocollo d'intesa che ha dato il via a una collaborazione a livello tecnico sulle giovanili. Questo sarà un altro anno molto importante: in cantiere ci sono nuovi progetti per crescere sempre di più".

Padella e Simonetti: "Nostra presenza doverosa"

Come detto, a San Giorgio La Molara c'era anche il dirigente giallorosso, Emanuele Padella: "Per il Benevento Calcio è un evento importante, così come la collaborazione con il San Giorgio che permette di fare sviluppo e di crescere nel mondo del calcio. Siamo molto attenti a queste iniziative. La nostra presenza è doverosa". A fare eco a Padella anche Simonetti: "Come già avvenuto l'anno scorso, queste sono iniziative che ci avvicinano al territorio e alle persone della Provincia. Fanno sentire che anche il Benevento ci tiene e che la squadra è presente. Insieme si può fare qualcosa di bello".