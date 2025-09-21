Benevento: abbonamenti, ecco il dato definitivo Superata largamente la quota della scorsa stagione

5.234. Ecco il dato definitivo della campagna abbonamenti “Una storia da vivere” del Benevento Calcio. Un dato assolutamente lusinghiero, secondo nella graduatoria della serie C solo a Catania (12.080) e alla Salernitana (5.289). Un successo evidente della strategia della società (prezzi uguali allo scorso anno) e della passione dei tifosi giallorossi che hanno superato ampiamente il dato dellos corso anno, stabilendo il record nei loro campionati di serie C. Ora tocca alla squadra rispondere con lo stesso spirito di vittoria.