Serie C / Diretta Benevento-Atalanta U23 1-0, la sblocca Manconi La testuale del match della quinta giornata di campionato tra sanniti e bergamaschi

Al Vigorito si affrontano Benevento e Atalanta under 23 per la quinta giornata di campionato. I giallorossi hanno intenzione di dare continuità alla vittoria di Siracusa, nella seconda sfida della stagione tra le mura amiche. I bergamaschi sono scesi in campo mercoledì scorso contro la Salernitana, match dal quale sono usciti sconfitti di misura.

48' - Benevento vicino al bis: ci prova Pierozzi, ma la palla colpisce la traversa dopo una deviazione

46' - Rientrano le squadre in campo: entra Plaia al posto di Guerini

45'+2' - Termina il primo tempo: Benevento-Atalanta U23 1-0

45' - Due minuti di recupero

44' - Palla di Lamesta per Salvemini che calcia, ma la sua conclusione viene murata da un difensore bergamasco

43' - Ammonito Bergonzi

37' - Cross dalla sinistra di Cissé per Vavassori: Vannucchi blocca tutto

32' - Sugli sviluppi del corner, ci prova al volo lo stesso Cortinovis, ma spara fuori

31' - Vannucchi devia in angolo una conclusione di Cortinovis

29' - Inserimento di Maita in area che lancia al centro per Salvemini, ma la punta giallorossa non ci arriva di un soffio a pochi passi dalla porta

26' - Riprende il gioco

24' - Le squadre si fermano per il cooling break

20' - GOOL DEL BENEVENTO! Errore della difesa dell'Atalanta, ne approfitta Lamesta che serve Manconi: la punta giallorossa insacca alle spalle di Vismara

19' - Conclusione di Vavassori che Vannucchi devia in calcio d'angolo

16' - Cross di Lamesta, ci arriva Manconi di testa ma la palla va fuori

12' - Mancino di Manconi dal limite: blocca Vismara

8' - Ripartenza giallorossa, Lamesta serve Salvemini che calcia sul primo palo: Vismara devia in angolo

6' - Cissé colpisce di testa, la palla è imprecisa, si fionda Ghisaldi che non ci arriva

4' - Ammonito Saio

3' - Partita aperta. L'Atalanta gioca a viso aperto e concede spazi

1' - Inizia Benevento-Atalanta!

17:00 - Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Franzoso, sciatore azzurro scomparso pochi giorni fa

16:58 - Entrano le squadre in campo. Protesta da parte della Curva Sud con lo striscione "no alle squadre B", con il centro del settore totalmente vuoto

Benevento-Atalanta U23 1-0, il tabellino

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamilo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Prisco, Maita, Ricci; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Suppa, Rillo, Sena, Mehic, Carfora, Borghini, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Auteri

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini (1'st Plaia), Berto, Comi; Bergonzi, Colombo, Pounga, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Cissé. A disp.: Torriani, Sassi, Manzoni, Misitano, Ricio, Tornaghi, Navarro, Levak, Idele, Papadopoulos, Lonardo, Camara. All.: Bocchetti

Arbitro: Spina di Barletta. Assistenti: Linari di Firenze e Fracchiola di Bari. Quarto ufficiale: Ubaldi di Roma 1. Operatore FVS: Chianese di Napoli

Reti: 20'pt Manconi

Note: Ammoniti Saio, Bergonzi. Minuti di recupero 2'pt