Serie C / Diretta Benevento-Atalanta U23 1-0, la sblocca Manconi

Al Vigorito si affrontano Benevento e Atalanta under 23 per la quinta giornata di campionato. I giallorossi hanno intenzione di dare continuità alla vittoria di Siracusa, nella seconda sfida della stagione tra le mura amiche. I bergamaschi sono scesi in campo mercoledì scorso contro la Salernitana, match dal quale sono usciti sconfitti di misura.
48' - Benevento vicino al bis: ci prova Pierozzi, ma la palla colpisce la traversa dopo una deviazione
46' - Rientrano le squadre in campo: entra Plaia al posto di Guerini
45'+2' - Termina il primo tempo: Benevento-Atalanta U23 1-0
45' - Due minuti di recupero
44' - Palla di Lamesta per Salvemini che calcia, ma la sua conclusione viene murata da un difensore bergamasco
43' - Ammonito Bergonzi
37' - Cross dalla sinistra di Cissé per Vavassori: Vannucchi blocca tutto
32' - Sugli sviluppi del corner, ci prova al volo lo stesso Cortinovis, ma spara fuori
31' - Vannucchi devia in angolo una conclusione di Cortinovis
29' - Inserimento di Maita in area che lancia al centro per Salvemini, ma la punta giallorossa non ci arriva di un soffio a pochi passi dalla porta
26' - Riprende il gioco
24' - Le squadre si fermano per il cooling break
20' - GOOL DEL BENEVENTO! Errore della difesa dell'Atalanta, ne approfitta Lamesta che serve Manconi: la punta giallorossa insacca alle spalle di Vismara
19' - Conclusione di Vavassori che Vannucchi devia in calcio d'angolo
16' - Cross di Lamesta, ci arriva Manconi di testa ma la palla va fuori
12' - Mancino di Manconi dal limite: blocca Vismara
8' - Ripartenza giallorossa, Lamesta serve Salvemini che calcia sul primo palo: Vismara devia in angolo
6' - Cissé colpisce di testa, la palla è imprecisa, si fionda Ghisaldi che non ci arriva
4' - Ammonito Saio
3' - Partita aperta. L'Atalanta gioca a viso aperto e concede spazi
1' - Inizia Benevento-Atalanta!
17:00 - Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Franzoso, sciatore azzurro scomparso pochi giorni fa
16:58 - Entrano le squadre in campo. Protesta da parte della Curva Sud con lo striscione "no alle squadre B", con il centro del settore totalmente vuoto
Benevento-Atalanta U23 1-0, il tabellino
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamilo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Prisco, Maita, Ricci; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Suppa, Rillo, Sena, Mehic, Carfora, Borghini, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Auteri
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini (1'st Plaia), Berto, Comi; Bergonzi, Colombo, Pounga, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Cissé. A disp.: Torriani, Sassi, Manzoni, Misitano, Ricio, Tornaghi, Navarro, Levak, Idele, Papadopoulos, Lonardo, Camara. All.: Bocchetti
Arbitro: Spina di Barletta. Assistenti: Linari di Firenze e Fracchiola di Bari. Quarto ufficiale: Ubaldi di Roma 1. Operatore FVS: Chianese di Napoli
Reti: 20'pt Manconi
Note: Ammoniti Saio, Bergonzi. Minuti di recupero 2'pt