Benevento-Atalanta U23, Auteri: "Sono contento, fatta una grande gara" Le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo la vittoria conquistata contro i bergamaschi

Ecco le dichiarazioni di Auteri al termine del match tra Benevento e Atalanta U23, vinta dai giallorossi con il risultato di 2-0: "Abbiamo fatto una grande gara, contro una squadra difficile ricca di talenti e di qualità. Forse abbiamo concesso troppo all'inizio perché accorciavamo in ritardo sui loro quinti, ma siamo sempre stati in grado di ripartire. Nell'arco della gara siamo cresciuti tantissimo, abbiamo fatto ottime cose sotto tutti i punti di vista. La squadra mi è piaciuta tanto, stiamo crescendo. Nell'economia dei cambi sono entrati tutti molto bene. Abbiamo un organico assortito, resettiamo questa partita che abbiamo vinto bene contro un'avversaria forte".

Auteri punta il Picerno

Il tecnico giallorosso ha poi proseguito: "Noi non concediamo tanto agli avversari. L'Atalanta è una squadra pericolosa e lo sapevamo. Noi ci siamo mossi bene, sul possesso li abbiamo snervati. Sono contento. Mercoledì il Picerno? Sarà il solito Benevento, probabilmente cambieremo qualcosa. Affronteremo una squadra difficile, ci faremo trovare pronti".