Benevento-Atalanta U23, Ceresoli: "Sfida emozionate, ora testa al Picerno" Le parole del difensore giallorosso dopo il successo con i bergamaschi

Il match con l'Atalanta U23, vinto dai giallorossi con le reti di Salvemini e Manconi, è stato speciale per Ceresoli che è cresciuto nel club bergamasco: "Sicuramente è stato molto emozionante giocare contro l'Atalanta, ma anche divertente perché loro sono una squadra di giovani forti. Per noi è stato un bel banco di prova. Preferiamo giocare con squadre che si esprimono a viso aperto, piuttosto a sfide più sporche come quelle di Casarano. Queste sfide, come quella di stasera, la reputo più divertente. Dove mi esprimo meglio? Forse da braccetto o da terzino sinistro che è il mio ruolo naturale. Preferisco questo, piuttosto che stare lungo la linea, in modo da propormi e di venire dentro al campo".

Ceresoli punta il Picerno

Ceresoli ha proseguito: "Questo girone è difficile, ma anche più stimolante perché è molto seguito dai tifosi che ti stimolano quando vai bene o ti criticano quando le cose vanno male, come è giusto che sia. Nel girone settentrionale questo non avviene. Il Picerno? Siamo pronti, dobbiamo dare continuità a queste due vittorie, in modo da dare un segnale al campionato e soprattutto a noi. Vincere aiuta a vincere. Sicuramente andremo in un campo difficile, cercheremo di fare il massimo".