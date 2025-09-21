Benevento-Atalanta U23, Saio: "Non pensiamo alle altre, andiamo avanti" Le parole del difensore giallorosso che sottolinea: "Felice di non aver subito gol"

Soddisfatto Pietro Saio dopo il successo con l'Atalanta U23: "Siamo contenti di non aver subito gol, come accaduto a Siracusa. Sono dell'idea che la cosa più importante è la vittoria, quando ci sono i tre punti tutto il resto conta poco. L'ammonizione? Dovrei rivedere l'intervento, non sono sicuro che fosse un fallo, però bisogna anche adattarsi a cosa succede in campo. L'ammonizione è arrivata subito, ma dietro siamo stati bravi a contenere i loro attaccanti che hanno grande talento. Il girone? Per me è il secondo anno, mi trovo benissimo. Giocare su questi campi è strepitoso, sia in casa che fuori. Adesso cerchiamo di evitare le altre squadre. Pensiamo a fare meglio, ad allenarci forte perché questo è un gruppo di ragazzi fantastici. Siamo concentrati su cosa dobbiamo fare".

Saio sulla trattativa che l'ha portato al Benevento

"Questa estate ci sono stati interessamenti da parte di altre squadre, ma quando il mio procuratore mi ha parlato di Benevento non ho esitato ad accettare. La fiducia del mister cerco di ripagarla sul campo, la squadra è competitiva e questo fa alzare il livello al massimo da parte di ognuno di noi. Il Picerno? Siamo contenti della vittoria di oggi, ma da domani penseremo alla gara di mercoledì. Sarà difficile, come tutte le partite. Siamo fiduciosi, abbiamo le nostre consapevolezze".