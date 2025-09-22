Benevento, inizia il tour de force Già domani pomeriggio si parte per la Lucania

Una settimana senza soluzione di continuità. Non c'è neanche il tempo per gioire della bella vittoria sull'Atalanta Under 23 e c'è poco da studiare il prossimo avversario, perchè già domani mattina è tempo di rifinitura: 9,45 all'Imbriani. Ci si allena già in proiezione della sfida al Donato Curcio di Picerno (mercoledì ore 20,45). Nel pomeriggio si parte alla volta della Lucania col Bus societario. Arrivo previsto a Potenza all'incirca le 18. Il mercoledì mattina la squadra sosterrà ancora un allenamento, questa volta su un fondo in sintetico, il Centro sportivo Mancinelli di Tito ad una decina di chilometri dal capoluogo potentino. Nel pomeriggio riunione tecnica e partenza per Picerno (meno di una ventina di chilometri). Rientro in città già dopo la partita per cominciare a preparare la sfida col Trapani del 28 settembre (ore 15).