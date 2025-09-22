Picerno-Benevento, dirige lo stesso arbitro dello scorso anno Fischietto di Lanciano al quinto anno nella Can C

Sarà il quinto anno Giorgio Di Cicco di Lanciano a dirigere la sfida al Donato Curcio di Picerno mercoledì sera. Di Cicco ha già diretto l'ultima sfida tra sanniti e lucani lo scorso 23 marzo terminata sullo 0 a 0. Il fischietto frentano ha diretto 52 partite in Lega Pro con 24 successi delle squadre di casa, 16 pareggi e 12 vittorie delle formazioni in trasferta. 8 i rigori decretati, 9 i cartellini rossi comminati.

A coadiuvare Di Cicco saranno Davide Fabrizi di Frosinone e Luca Marucci di Rossano. Quarto uomo Dario Acquafredda di Molfetta. Addetto al Fvs Stefano Vito Martinelli di Potenza.