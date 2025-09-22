Salernitana, respinto il ricorso: trasferte vietate fino a dicembre Il Consiglio di Stato non ha accolto le istanze del Centro coordinamento

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Centro di Coordinamento Salernitana Club avverso il divieto di trasferte fino al prossimo primo dicembre per quanto accaduto in occasione della sfida play out del 22 giugno tra la Salernitana e la Sampdoria. Il provvedimento resta dunque valido e fino al primo dicembre la tifoseria granata sarà costretta a disertare tutte le trasferte della squadra di Raffaele.