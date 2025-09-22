Picerno, l'ex giallorosso Di Deo: "Col Benevento sarà difficilissima" L'attuale allenatore in seconda rossoblù a Ottogol: "Vogliamo riscattarci dopo le due sconfitte"

Guido Di Deo ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2012/2013, quando a guidare la Strega c'era Guido Carboni: "Ho un ricordo positivo dell'esperienza giallorossa. Avevo capito di essere arrivato in una società importante, ciò che è avvenuto negli anni successivi è stato il giusto coronamento dei sacrifici fatti dal presidente e da tutto il suo staff".

Di Deo: "Vogliamo riscattarci dopo le sconfitte con Casarano e Potenza"

Queste le parole dell'attuale allenatore in seconda del Picerno che, ai microfoni di Ottogol, ha parlato così in vista della sfida di mercoledì: "Già lo scorso anno, almeno fino a gennaio, il Benevento l'ha fatta da padrona. Poi è venuto a mancare nella parte finale. Quest'anno è una tra le candidate alla vittoria finale. A Casarano è incappato in una sconfitta immeritata, nelle altre ha giocato bene. Noi del Picerno siamo reduci da due sconfitte, una col Casarano e ieri nel derby con il Potenza. Questo è un campionato difficile, siamo alle prime battute ma già si è capito che sarà un'annata livellata, tranne per le squadre che sono attrezzate per vincere che faranno un altro tipo di stagione. Il Picerno è una squadra giovane. Siamo in linea con ciò che dobbiamo fare. Cercheremo di riscattarci quanto prima. Sappiamo che con il Benevento sarà difficilissima, ma cercheremo di fare bene dopo le due sconfitte. Il gioco di Auteri è molto offensivo, porta tanti uomini alla conclusione. Sappiamo che dobbiamo fare una partita accorta, cercando di sbagliare il meno possibile. Il nostro obiettivo è quello di centrare la salvezza quanto prima".