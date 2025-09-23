Giudice sportivo: una sola giornata a Veltri che salta il Benevento

Due turni di squalifica al tecnico del Catania, Mimmo Toscano

Benevento.  

Ecco le deliberazioni adottate dal Giudice Sportivo, Stefano Palazzi, nei confronti di società e tesserati del girone C di serie C.

AMMENDA € 200,00 

BENEVENTO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA 

TORTORA CARMINE (AZ PICERNO – Preparatore dei portieri) 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

TOSCANO DOMENICO (CATANIA) 

PROSPERI FABIO (CAVESE) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

IORI MANUEL (CITTADELLA) 

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA 

LONGO SALVATORE (MONOPOLI) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

VELTRI ANGELO (AZ PICERNO) 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

VANO MICHELE (CASERTANA)

