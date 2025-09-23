Giudice sportivo: una sola giornata a Veltri che salta il Benevento

Ecco le deliberazioni adottate dal Giudice Sportivo, Stefano Palazzi, nei confronti di società e tesserati del girone C di serie C.
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
TORTORA CARMINE (AZ PICERNO – Preparatore dei portieri)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
PROSPERI FABIO (CAVESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IORI MANUEL (CITTADELLA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGO SALVATORE (MONOPOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VELTRI ANGELO (AZ PICERNO)
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)