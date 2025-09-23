Benevento, 25 convocati per Picerno: c'è anche Mignani Auteri ha comunicato la lista dei giallorossi per la trasferta lucana

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sesta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, AZ Picerno-Benevento. Per la prima volta nella lista dei 25 per la trasferta lucana è presente anche Guglielmo Mignani, che ha recuperato dall'infortunio al retto femorale.



PORTIERI



1 Russo Danilo

12 Suppa Mattia

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



19 Borghini Diego

20 Ceresoli Andrea

77 Pierozzi Edoardo

31 Ricci Giacomo

2 Rillo Francesco Pio

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

3 Sena Francesco Pio



CENTROCAMPISTI



8 Maita Mattia

5 Mehic Dino

4 Prisco Antonio

38 Talia Angelo

37 Tsingaras Angelos



ATTACCANTI



29 Cantisani Raffaele

7 Carfora Lorenzo

99 Della Morte Matteo

11 Lamesta Davide

10 Manconi Jacopo

32 Mignani Guglielmo

9 Salvemini Francesco

93 Tumminello Marco