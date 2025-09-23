Benevento, 25 convocati per Picerno: c'è anche Mignani

Auteri ha comunicato la lista dei giallorossi per la trasferta lucana

Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sesta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, AZ Picerno-Benevento. Per la prima volta nella lista dei 25 per la trasferta lucana è presente anche Guglielmo Mignani, che ha recuperato dall'infortunio al retto femorale. 

PORTIERI

1 Russo Danilo
12 Suppa Mattia
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

19 Borghini Diego
20 Ceresoli Andrea 
77 Pierozzi Edoardo
31 Ricci Giacomo
  2 Rillo Francesco Pio
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
  3 Sena Francesco Pio

CENTROCAMPISTI

  8 Maita Mattia
  5 Mehic Dino
  4 Prisco Antonio
38 Talia Angelo
37 Tsingaras Angelos

ATTACCANTI

29 Cantisani Raffaele
  7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
  9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco 

