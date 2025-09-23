Benevento, Auteri sfoglia la margherita: qualche avvicendamento ci sarà Il tecnico pensa al minimo indispensabile, anche in previsione della sfida col Trapani di domenica

C'è una freccia in più all'arco di Gaetano Auteri per questa trasferta in terra lucana. Si tratta di Guglielmo Mignani, l'attaccante senese che il Benevento ha prelevato in estate dalla Pianese. Alla batteria di fuoco dell'attacco giallorosso si aggiungono altri 18 gol potenziali, mica uno scherzo. E' ovvio che il ragazzo toscano non sia ancora al meglio della forma: è senz'altro guarito dal problema al retto femorale, ma in quanto a condizione dovrà ancora lavorare tanto, considerato che ha saltato una parte importantissima di preparazione. Già però averlo a disposizione in panchina può essere un grosso vantaggio.

All'appello nella lista dei convocati mancano solo Simonetti, che dovrebbe essere prossimo anche lui al rientro, Viscardi, fermato sabato da una lieve distorsione alla caviglia destra, e ovviamente il secondo portiere Esposito, che sta recuperando dall'intervento al menisco (non menzioniamo Nardi, per il quale c'è ancora bisogno di qualche mese per pensare di rivederlo sul campo).

Le possibili scelte di Auteri

Il tecnico non cambierà molto della squadra che ha battuto domenica l'Atalanta U23. Il minimo indispensabile, un avvicendamento, forse due. Nulla di più. La squadra gira bene, non mostra alcun tipo di affaticamento e prima di pensare alla sfida col Trapani di domenica, c'è da concentrarsi bene su questa trasferta sempre insidiosa al Donato Curcio di Picerno. Dopo la sfida con i ragazzi di Bocchetti, il tecnico giallorosso ha nominato con una certa insistenza Angelo Talia: “Stavolta non è entrato, magari la prossima...”. Auteri non parla mai tanto per farlo, vuol dire che l'intenzione di utilizzare la mezzala napoletana c'è tutta, magari facendo rifiatare Prisco, che in queste prima partite della stagione non ha mai tolto il piede dall'acceleratore. L'altro giallorosso in “nomination” potrebbe essere Borghini, che è entrato nel finale contro l'Atalanta denotando un'ottima condizione. L'impiego dell'ex Albinoleffe consentirebbe di pensare a più di una soluzione tecnico-tattica.

Partenza questo pomeriggio in pullman

La squadra parte dopo il pranzo alla volta di Potenza dove ha fissato il suo quartier generale. Domani mattina effettuerà ancora una seduta di allenamento sul sintetico di Tito, un centro a pochi chilometri dal capoluogo lucano. E c'è da scommettere che, pur avendole meditate bene in queste poche ore dopo la sfida con l'Atalanta, sarà quella la sede e il momento cruciale in cui il tecnico effettuerà le sue scelte definitive. Come sempre sarà dirimente la condizione individuale, senza dimenticare che ci sono ben cinque sostituzioni possibili nel corso della gara.