Benevento, 300 cuori giallorossi a Picerno

Un dato importante nonostante il giorno feriale e il freddo incipiente

benevento 300 cuori giallorossi a picerno
Benevento.  

Il dato ufficiale di tagliandi venduti ai tifosi giallorossi è davvero confortante: saranno 292 i supporters sanniti che si metteranno in viaggio per il piccolo centro di Picerno. Come dire che la squadra di Auteri non sarà certo sola in questa trasferta e la voce dei tifosi si farà sentire forte.

Il resto toccherà ai giocatori che hanno l'occasione per esorcizzare le ristrettezze dell'impianto di Picerno e l'impossibilità di esprimere il suo gioco in ampiezza. Il maggiore tasso tecnico dovrà assolutamente produrre quel risultato che tutti si attendono per continuare la corsa verso la testa della classifica.

Ultime Notizie