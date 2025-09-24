Benevento, 300 cuori giallorossi a Picerno Un dato importante nonostante il giorno feriale e il freddo incipiente

Il dato ufficiale di tagliandi venduti ai tifosi giallorossi è davvero confortante: saranno 292 i supporters sanniti che si metteranno in viaggio per il piccolo centro di Picerno. Come dire che la squadra di Auteri non sarà certo sola in questa trasferta e la voce dei tifosi si farà sentire forte.

Il resto toccherà ai giocatori che hanno l'occasione per esorcizzare le ristrettezze dell'impianto di Picerno e l'impossibilità di esprimere il suo gioco in ampiezza. Il maggiore tasso tecnico dovrà assolutamente produrre quel risultato che tutti si attendono per continuare la corsa verso la testa della classifica.