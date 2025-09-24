Serie C, tutti in campo per un "mercoledì da leoni" Scenderanno in campo tutte e venti le squadre per un turno infrasettimanale importantissimo

Il mercoledì dell'incertezza. Il primo turno infrasettimanale della serie C. Non sono gli organici che partecipano alla serie A e alle Coppe, ma la voglia di fare come loro è insita in tutti. E allora che turn over sia. Anche se dopo cinque giornate di campionato è davvero difficile pensare che ci sia qualcuno che abbia già il fiatone. Qualche avvicendamento è comunque legittimo, c'è chi recupera più lentamente dagli sforzi, chi non regge “tout court” tre partite in sette giorni. E allora prepariamoci a qualche inevitabile sorpresa, refrain di tutti i turni infrasettimanali.

Il Girone B ha sbrigato la pratica ieri sera, il girone C replica oggi in tre orari diversi: sei sfide alle 18,30, una alle 20,30, le ultime tre alle 20,45.

Il prologo alle 18,30

Riflettori sull'Arechi dove al cospetto della capolista a punteggio pieno si para il Cerignola di Enzo Maiuri. E' il festival degli ex in casa granata dove mister Raffaele, Capomaggio, Tascone e Ashik sfideranno il loro recente passato. Maiuri non ha ancora digerito il nulla di fatto interni col Foggia (due salvataggi clamorosi sulla linea di porta per i satanelli) e vuole vedere la sua squadra crescere. A prescindere dalla forza dell'avversario. Atteso alla riprova anche il Cosenza di Buscè che ha dato dimostrazione della sua caratura domenica a Caserta. Al San Vito c'è il Giugliano e l'allenatore rossoblù dovrà far fronte alle solite carenze d'organico. Interessante la trasferta del Casarano a Potenza al cospetto del vivace Sorrento di Mirko Conte, così come sembra già una sorte di “ultima spiaggia” Cavese-Latina. E' indubbio che chi farà punti potrà guardare al futuro con maggiore fiducia. Stesso discorso per il fanalino di coda Siracusa che ospita il Potenza: Turati aspetta una scntilla: “Abbiamo incontrato squadre che puntano al vertice, ma l’atteggiamento non è mai mancato. Ora dobbiamo essere cazzuti, spostare gli episodi dalla nostra parte e fare più male davanti. La scintilla arriverà e quando arriverà ci divertiremo”. Allo Zaccheria si presenta una Casertana che ha dato dimostrazione di forza contro il Cosenza. Non avrà Vano squalificato e sarà un'assenza pesante, ma Coppitelli recupera Casarotto. Non ci sarà la folla delle grandi occasioni per la protesta dei tifosi rossoneri che contestano il caro-biglietti della gestione Canonico.

Alle 20,30 riflettori sul Provinciale di Trapani

Unica sfida alle 20,30 quella al Provinciale di Erice tra Trapani e Catania. Toscano, fresco di rinnovo, ma che non potrà andare in panchina per via della squalifica, ha sottolineato che la sua squadra ha bisogno di una vittoria per accorciare dal vertice. Aronica invece ripropone in attacco il tridente Canotto-Grandolfo-Fishnaller per provare a regalarsi un altro successo suggestivo e importante. Vasquez autore del gol ad Altamura partirà dalla panchina.

Ultime in scena

Alle 20,45 scenderà in campo il Benevento al Donato Curcio di Picerno. Il Crotone sarà di scena a Caravaggio contro l'Atalanta di Bocchetti reduce dalla sconfitta al Vigorito. Chiude il derby pugliese tra il bel Monopoli di Colombo e l'Altamura.

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE

Alle 18.30

SALERNITANA-AUDACE CERIGNOLA

FOGGIA-CASERTANA

COSENZA-GIUGLIANO

SIRACUSA-POTENZA

SORRENTO-CASARANO

CAVESE-LATINA

Alle 20.30

TRAPANI-CATANIA

Alle 20.45

ATALANTA U23-CROTONE

AZ PICERNO-BENEVENTO

MONOPOLI-TEAM ALTAMURA