Benevento, Mehic: "Peccato per il pari, ma guardo positivo. Pensiamo al Trapani" Le parole del centrocampista giallorosso dopo il pareggio con il Picerno

Ecco le parole di Mehic al termine del match pareggiato dal Benevento contro il Picerno: "Abbiamo fatto un'ottima gara fino al 2-0, poi forse ci siamo rilassati un attimo e loro sono riusciti a ribaltarla. Questo è un campo difficile, dobbiamo guardare più al punto guadagnato che ai due punti persi. Avremmo potuto farne tre, ma purtroppo il calcio così e dobbiamo guardare avanti. Non saprei dire che tipo di calo è stato perché in quel momento non ero in campo, ma secondo me molto più psicologico rispetto al fisico. Pensavamo di averla portata a casa, invece non è andata così. Dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima che sarà molto difficile. Il merito è anche degli avversari che non hanno mollato nulla. Anche per noi è stato così, ma c'è stato quel calo di attenzione sul 2-0 che ha permesso al Picerno di prendere coraggio. La mia condizione? Mi sento bene, sono a disposizione del mister in qualsiasi momento".

Benevento, Mehic punta il Trapani

Mehic ha poi proseguito: "Negli spogliatoi ci siamo detti che dobbiamo guardare avanti in maniera positiva. Domenica ci aspetta una gara difficile contro il Trapani che sta facendo bene, nonostante i punti di penalizzazione. Daremo tutto noi stessi per andare avanti".