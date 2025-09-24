Benevento, Mehic: "Peccato per il pari, ma guardo positivo. Pensiamo al Trapani"

Ecco le parole di Mehic al termine del match pareggiato dal Benevento contro il Picerno: "Abbiamo fatto un'ottima gara fino al 2-0, poi forse ci siamo rilassati un attimo e loro sono riusciti a ribaltarla. Questo è un campo difficile, dobbiamo guardare più al punto guadagnato che ai due punti persi. Avremmo potuto farne tre, ma purtroppo il calcio così e dobbiamo guardare avanti. Non saprei dire che tipo di calo è stato perché in quel momento non ero in campo, ma secondo me molto più psicologico rispetto al fisico. Pensavamo di averla portata a casa, invece non è andata così. Dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima che sarà molto difficile. Il merito è anche degli avversari che non hanno mollato nulla. Anche per noi è stato così, ma c'è stato quel calo di attenzione sul 2-0 che ha permesso al Picerno di prendere coraggio. La mia condizione? Mi sento bene, sono a disposizione del mister in qualsiasi momento".
Benevento, Mehic punta il Trapani
Mehic ha poi proseguito: "Negli spogliatoi ci siamo detti che dobbiamo guardare avanti in maniera positiva. Domenica ci aspetta una gara difficile contro il Trapani che sta facendo bene, nonostante i punti di penalizzazione. Daremo tutto noi stessi per andare avanti".