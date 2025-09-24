Picerno-Benevento, Auteri: "Accettiamo questo pareggio con rammarico" "La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati penalizzati dagli episodi"

Auteri ha commentato così il pareggio rimediato dal Benevento contro il Picerno: "Abbiamo fatto una partita buona, non c'è stato un calo di attenzione sul 2-0. Ci siamo cautelati con i cambi mettendo una buona struttura fisica. Abbiamo preso il gol su calcio d'angolo e non siamo stati perentori su una chiusura, nonostante fossimo schierati a tre con i quinti posizionati. Non c'è una spiegazione, loro non ci hanno attaccato in modo pericoloso. La squadra ha giocato, a volte ci sono situazioni figlie di episodi. E' chiaro che dobbiamo e possiamo fare meglio, però alla fine dobbiamo accettare questo risultato, anche se con rammarico. A volte il calcio ti castiga, nonostante avessimo seminato tanti meriti. La sostituzione di Lamesta? Rientra nella routine dei cambi. Ci siamo cautelati dietro, poi sugli episodi dei gol non c'è una spiegazione. Analizzeremo tutto, sicuramente dovevamo fare meglio. E' un peccato non aver condotto fino alla fine una vittoria che sarebbe stata importante. Si è persa una marcatura sul primo gol? Chi entra in campo sa benissimo cosa fare, poi viviamo sulla Terra e non sulla Luna. Siamo umani e si può sbagliare". Auteri punta il mirino sul Trapani con una nota polemica: "Adesso si ricomincia, pensiamo al Trapani. Vedo un'atmosfera che non mi paice, anche io sono arrabbiato ma si vanno a cercare situazioni che non c'entrano. Pensiamo al Trapani".