Picerno-Benevento, De Luca: "La squadra non ha mai mollato, è la strada giusta" Le parole del tecnico rossoblù: "Nessuno avrebbe scommesso sulla possibilità del pari"

Il commento del tecnico del Picerno, De Luca, dopo il pari della sua squadra contro il Benevento: "Siamo stati bravi a riprendere una partita difficile contro una squadra forte, a cui faccio i complimenti. In pochissimi avrebbero scommesso sulla possibilità di un pareggio, invece ci siamo riusciti grazie a un grandissimo secondo tempo. Questa è la dimostrazione di non mollare mai. Le sconfitte con Casarano e Potenza non erano meritate, però i ragazzi anche in quelle partite non hanno mai mollato. Questa è la strada giusta".