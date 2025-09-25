Benevento, da questa mattina già testa al Trapani Squadra già in campo per la ripresa della preparazione. Aronica non molla il turn over

Il rammarico è solo perdita di tempo. E questo campionato tempo non ne concede a nessuno. Picerno ha lasciato un ovvio disappunto in tutti: farsi rimontare dal 2 a 0 ha sempre un sapore amaro, ma dopo sei giornate qualunque emozione provata è aleatoria ed è pronta a lasciare il posto alla prossima. Tanto più che tra tre giorni si torna di nuovo in campo.

Giallorossi, stamattina già in campo

Il Benevento che è tornato ieri a tarda sera dalla Lucania, questa mattina si è ritrovato già all'Imbriani per la prima seduta di allenamento in vista della sfida col Trapani. C'è subito da resettare la prova di Picerno, gli accorgimenti adottati sul campo piccolo, il mini turn over. Quella contro la squadra di Aronica è sfida d'altissima classifica: il Trapani, senza la penalizzazione, avrebbe 12 punti in classifica e sarebbe giusto una linea sotto il Benevento a quota 12 (ancora imbattuto: 3 vittorie e 3 pareggi). E' uno scontro diretto “tout court” ed è pensabile che Auteri torni all'assetto utilizzato contro l'Atalanta domenica scorsa con un centrocampo più propositivo, che non ha l'esigenza di essere saltato ad ogni nuova azione per via delle piccole dimensioni del campo.

Trapani, Aronica continua nel turn over

Ieri sera il Trapani ha pareggiato (1-1) col Catania nel derby più atteso e il tecnico granata ha espresso il suo rammarico per non aver colto la vittoria: “Saremmo dovuti essere più cinici per chiudere la partita, ma abbiamo giocato alla grande”. Mente rivolta già a Benevento: “Le tre gare settimanali sono una spesa energetica importante, ho una rosa ampia, due giocatori per ruolo, e quindi la possibilità di poter ruotare. In funzione di Benevento prenderemo in esame anche questa situazione, perché sappiamo che la terza gara per gente che ha giocato già 180' diventa difficile sostenerla e quindi giocoforza valuteremo quali sono le migliori soluzioni”.