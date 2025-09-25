Benevento-Trapani, turn over e ritorno Ci sarà chi continuerà negli avvicendamenti e chi smetterà di farli

Turn over e ritorno. C'è chi ne ha fatto grande utilizzo, chi non lo ha neanche preso in considerazione. Il Benevento ha risparmiato un tempo intero ai due esterni Pierozzi e Ricci, ha fatto riposare Prisco, ha preservato Lamesta e Ceresoli, usciti dopo 60'. Appena un quarto d'ora in campo per Tumminello e Mehic che stanno crescendo. Auteri ne terrà sicuramente conto, ma la condizione fisica dei giallorossi è buona e c'è gente esperta che può reggere senza problemi anche le tre partite in una settimana. Questi due giorni saranno dirimenti nella questione. Il tecnico ha fatto riprendere la preparazione ai suoi questa mattina (defaticante per chi aveva giocato, allenamento regolare per gli altri), poi ha concesso tutta la serata di oggi e la mattinata di domani di riposo. Si riprende domani pomeriggio e si comincerà a preparare la difficile sfida col Trapani. L'unica squadra imbattuta del campionato (in trasferta una vittoria a Potenza col Sorrento, e due pareggi (a Casarano e Altamura). In casa due vittorie (Latina e Casertana) e un pari (ieri col Catania).

Aronica, sarà ancora turn over?

Aronica ha detto senza troppi peli sulla lingua che terrà presente chi ha giocato 180' nelle ultime due partite e, dove potrà, proverà a farne riposare alcuni. Hanno giocato due partite intere Stramaccioni, Kirwan, Benedetti, Di Noia, Salines (quasi) Celeghin (quasi), Grandolfo (quasi). Qualcuno di loro riposerà, lasciando il posto a qualcuno tra Pirrello, Ciotti, Carriero, Ciuferri e Vasquez. Non ci sarà invece l'ex Crotone Giron, che ne avrà ancora per una decina di giorni per un guaio muscolare. Aronica deciderà in corso d'opera, dopo che si sarà reso conto delle condizioni fisiche dei suoi, che dovranno aggiungervi anche un bel viaggio in aereo per raggiungere Benevento.

Non è semplice fare le scelte, anche se il tecnico trapanese dice di avere almeno due giocatori per ogni ruolo.