Benevento, Incas Caffè e Ipsar Le Streghe: nasce "Cuore giallorosso" Progetto ricco di iniziative per la stagione calcistica 2025-26

Mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 10:30, nella suggestiva sala interna di tostatura e produzione dello stabilimento INCAS Caffè di Benevento, sarà presentato “Cuore Giallorosso”, un progetto che unisce Benevento Calcio, INCAS Caffè e l’IPSAR “Le Streghe”, fondendo passione sportiva, eccellenza imprenditoriale e formazione giovanile.



Cuore dell’iniziativa è INCAS Caffè Cuore Giallorosso, una miscela esclusiva pensata per lo stadio “Ciro Vigorito” che rappresenta l’identità e l’orgoglio della città. Il caffè, servito unicamente nei punti ristoro dello stadio, diventa così il simbolo di una collaborazione che valorizza il territorio e apre a nuovi progetti di marketing e promozione.



Il percorso, però, va oltre il prodotto. Grazie all’accordo con l’IPSAR “Le Streghe”, per tutta la stagione calcistica 2025–2026 studenti selezionati dell’Istituto Alberghiero saranno protagonisti di uno stage formativo come hostess e steward nelle aree hospitality e nella tribuna VIP del “Ciro Vigorito”. Un’opportunità concreta di crescita professionale e di contatto con il mondo del lavoro.



A sostegno di questo impegno educativo, Benevento Calcio e INCAS Caffè istituiranno una borsa di studio di 1.000 euro destinata al miglior barman dell’anno scolastico, scelto attraverso un concorso interno basato su tecnica, creatività e professionalità.



L’evento del 15 ottobre, che vedrà la partecipazione delle istituzioni locali, della stampa e di rappresentanti del tessuto imprenditoriale, rappresenta un punto di partenza per nuove sinergie tra sport, scuola e imprese.

Durante la conferenza, moderata dalla giornalista Sonia Lantella, interverranno Oreste Vigorito (Presidente Benevento Calcio), Annalisa Donatiello (co-titolare INCAS Caffè), Paola Guarino (Dirigente scolastica IPSAR “Le Streghe”) e Sebastiano Pesce (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale).



Con “Cuore Giallorosso”, Benevento Calcio, INCAS Caffè e IPSAR “Le Streghe” intendono rafforzare il legame con il territorio, promuovere la cultura dell’accoglienza e creare opportunità formative concrete per i giovani, confermando il valore di un modello di collaborazione che mette insieme sport, impresa e scuola.