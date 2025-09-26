Col Trapani torna il progetto: "Col Benevento lo sport sannita al Vigorito" Invitati l'Atletico Benevento Don Quixote e la Sscuila Calcio Asd Golden Dragon di Ponte

Continua il progetto "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", nato per valorizzare le realtà sportive del territorio durante le partite casalinghe del campionato 2025-2026 allo Stadio Ciro Vigorito.

Il Benevento Calcio è pronto ad accogliere due nuove realtà sportive del territorio: l’Atletico Benevento Don Quixote e la Scuola Calcio ASD Golden Dragon di Ponte. La prima, fondata quest’anno da Jacopo Cecere, calciatore ben noto nel panorama sportivo sannita, è iscritta al suo primo campionato di Terza Categoria. Alla guida della società ci sono il presidente Giovanni Biele, il vicepresidente Alessandro Federici, il direttore sportivo Antonio Meccariello e l’allenatore Gino Miele. La seconda, attiva dalla categoria Piccoli Amici fino ai Giovanissimi, è presieduta da Zaira Mastronunzio e ha come vicepresidente Angelo Pica, Maestro di Aikido, che cura anche l’organizzazione di corsi di Arti Marziali.

Durante l’intervallo della gara contro il Trapani, in programma domenica 27 settembre 2025 alle ore 15:00, i tesserati delle due associazioni sfileranno a bordocampo accompagnati da dirigenti e allenatori. Un’occasione speciale per condividere con il pubblico la loro storia e i loro valori, raccontati dallo speaker ufficiale.

Nella foto lo stemma dell'Atletico Benevento Don Quixote