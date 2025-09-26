Antonini, una furia: "Una decisione assurda, viene voglia di lasciare" Il presidente del Trapani dice di essere stato giudicato da chi lo aveva già fatto prima

Con un post apparso sui social, il presidente del Trapani, Antonini ha espresso tutto il suo malcontento. La sentenza emessa dal Collegio di garanzia del Coni ha mandato su tutte le furie il presidente del Trapani. E tornano le minacce su un eventuale disimpegno.

“APPENA ARRIVATO IL DISPOSITO (in questo momento esatto ) con cui il Collegio ha respinto il ricorso presentato dai nostri legali. PER ME UNA DECISIONE ASSURDA. Ma c’è una cosa che ho saputo ora e che mi ha SCONVOLTO. Se leggete questo documento, le firme sono del Presidente BRANCA E MAIETTA. Voi direte, chi sono? Semplice, gli stessi che avevano rigettato il ricorso della Trapani Shark. Non so se ci rendiamo conto. Io sono andato al CONI per avere giustizia e vengo giudicato SEMPRE dalle stesse persone che mi avevano giudicato precedentemente! Una roba MADE IN ITALY. Vedremo se possibile andare al TAR, lo capiremo consultandoci con i nostri legali. Mi viene il dubbio che avevamo molto da dire e fare, altrimenti perché non assicurare un giudizio equo? C’era paura che poi avremmo ribaltato anche la sentenza della Shark ? Ai posteri l’ardua sentenza”.

Sotto al post, Antonini ha espresso anche un commento sibillino. “Dopo questa sentenza viene VERAMENTE voglia di abbandonare lo Sport Italiano. Investire e vedere questo è inaccettabile”.