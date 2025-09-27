Benevento, l'ultimo successo casalingo col Trapani è quel "famoso" 5-0 del 2019 Giallorossi in leggero svantaggio nel bilancio totale delle sfide coi siciliani

All'inizio una, il Trapani, si chiamava Juventus, l'altra, il Benevento, faceva precedere il nome della città con la denominazione Littorio. Ve l'immaginate una locandina che presentasse la partita di calcio tra Juventus e Littorio? Altri tempi, eravamo agli albori del calcio, stagione di Prima divisione 1934-35, la bellezza di 91 anni fa. Siciliani e sanniti si affrontarono per la prima volta in Sicilia il 18 novembre del 34, terminò con un salomonico 0 a 0. Disastroso, invece, per i sanniti il match di ritorno al vecchio Santa Maria degli Angeli, perchè la Juventus Trapani strapazzò i sanniti col punteggio di 4-1.

Trapani in vantaggio nel bilancio complessivo

Avversario sempre ostico quello siciliano, che è in vantaggio nel computo delle sfide complessive. Da quella prima volta ne sono state giocate 34: 13 volte hanno vinto i trapanesi, 10 i beneventani, 11 sono stati i pareggi. Anche il consuntivo delle vittorie in trasferta arride al Trapani, che in terra sannita è passato per ben 5 volte (34-35, 77-78, 97-98, 2016-17 in B, 24-25). Il Benevento invece in terra siciliana ha vinto solo in 3 occasioni: la prima volta nella stagione 48/49, immediato dopoguerra. A Trapani, la cui squadra si chiamava all'epoca Depranum, si giocò il 12 giugno del '49, 18a di ritorno. Vinse la squadra giallorossa per uno a zero, il gol lo mise a segno Enzo Pastore, beneventano doc, ala velocissima. La seconda vittoria è relativamente più recente: storia dell'8 giugno 1975, successo sannita per 1 a 0. Il gol nel finale: azione ubriacante di Alfredo Zica, rete facile facile di Eugenio Capossela.

L'anno scorso due imprese corsare

L'ultima vittoria si riferisce allo scorso anno quando le due formazioni si sono scambiate i “convenevoli”: i giallorossi hanno vinto al Provinciale, i siciliani lo hanno fatto al Vigorito. All'andata, l'8 dicembre 2024, i ragazzi di Auteri sbancarono il campo siciliano e dopo essere andati sotto per un gol di testa di Lescano, ribaltarono tutto al 78' e al 90' con due gol di Eric Lanini (il primo gol su rigore). Al ritorno con la squadra giallorossa in piena crisi di risultati, vinsero i ragazzi di Aronica con un col di Carraro segnato con la involontaria complicità di Nunziante. Manconi, per la cronaca, fallì due volte un calcio di rigore che avrebbe potuto dare almeno il pareggio.

L'ultimo successo al Vigorito

La vittoria in casa giallorossa manca dunque dal 6 novembre 2019, l'anno della scalata dalla B alla A della truppa di Pippo Inzaghi. Quella sera il Benevento prevalse per 5 a 0 sui siciliani, grazie ad una tripletta fantastica di Nicolas Viola e ai gol di Coda e Sau. Curiosità: nelle file trapanesi non c'erano solo elementi del calibro del portiere atalantino Carnesecchi e del monzese Colpani, ma anche un certo Stefano Scognamillo, che coi trapanesi aveva vinto il campionato precedente in serie C.

Nella foto la gioia di Lanini dopo il gol della vittoria a Trapani dello scorso anno